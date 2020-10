L'ira di Deku da My Hero Academia 286 diventa a colori grazie al lavoro di un fan

Dopo quello che è successo a Katsuki Bakugo negli scorsi capitoli di My Hero Academia, lo storico protagonista Izuku Midoriya non ci ha più visto dalla rabbia.

Il suo potere è esploso, il One for All ha reagito alla cattiveria di All for One e ha avviluppato tutto il potere sul corpo del proprio ospite. Il risultato è stato un Deku con i contorni poco nitidi, fumosi e quasi lampeggianti di nero e forse con sprazzi di verde. Un Midoriya che non abbiamo quindi mai visto che si getta a capofitto verso l'avversario spezzando a forza di pugni e morsi gli spuntoni generati da All for One.

In una delle scene di My Hero Academia 286, il ragazzo arriva faccia a faccia con Shigaraki prima che da esso emerga il maestro All for One. Quella tavola è stata presa dal fan Hexamendle che l'ha utilizzata per creare un colorize, ovvero ha usato le proprie abilità di fotoritocco per ricreare quelle vignette ma a colori.

Ecco quindi che in basso possiamo vedere il confronto impietoso tra un Deku irato e con il One for All al massimo e un Tomura Shigaraki sfinito e bruciato dopo l'attacco di Endeavor di poco prima. Con i colori la scena assume tutt'altri toni, chissà come sarà rappresentata nell'anime di My Hero Academia.