Iroduku: il mondo a colori e Juliet in Collegio sono i nuovi anime su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha aggiornato il suo palinsesto autunnale: due nuovi anime si sono infatti aggiunti al catalogo del servizio streaming per il simulcast e si tratta di Iroduku: il mondo a colori e Juliet in collegio.

Di entrambe le produzioni è già disponibile il primo episodio, uscito in contemporanea con la messa in onda giapponese. Di seguito vi forniamo le sinossi dei due anime disponibili su Amazon Prime Video, mentre in alto e in calce alla notizia potete ammirarne i trailer.

IRODUKU: IL MONDO A COLORI (Irozuku Sekai no Ashita Kara, anime originale di P.A. Works)

Hitomi Tsukishiro, una ragazza di una famiglia di maghi che ha perso l’abilità di vedere i colori da piccola, viene mandata 60 anni nel passato quando una sera sua nonna Kohaku le dice di viaggiare nel tempo e farle visita quando frequentava la 2ª liceo. Hitomi si ritrova nella camera di Yuito Aoi, uno studente del Liceo Minamigaoka, e cerca di fuggire, ma l’amica di Yuito, Kurumi Kawai la vede.

JULIET IN COLLEGIO (Kishuku Gakko no Juliet, anime di Liden Films tratto dal manga di Yosuke Kaneda)

La Dahlia Academy è un collegio frequentato da studenti provenienti da due paesi rivali: la nazione orientale di Touwa, e il Principato di West. Tuttavia, Romio Inuzuka, capo del primo anno degli studenti di Touwa, è da sempre innamorato di Juliet Persia, capo del primo anno degli studenti rivali di West. Un giorno, Inuzuka decide di farsi avanti e di dichiararsi a Juliet!

Seguirete questi due anime disponibili per gli utenti Amazon Prime?