Iron Cat, il mix tra Iron Man e la Gatta Nera diventa una serie a fumetti

Nel 2020, sulle pagine di Black Cat #11, debuttava l'armatura di Iron Cat, esoscheletro creato da Tony Stark e finito convenientemente nelle grinfie di Felicia Hardy, la Gatta Nera. A Giugno, Iron Man e Black Cat dovranno collaborare per indagare sulla ricomparsa di quest'armatura nella miniserie Iron Cat.

Iron Cat sarà composta da cinque numeri, e sarà realizzata da un team creativo formato dallo sceneggiatore Jed MacKay e dall'artista Pere Pérez. Al suo debutto originario su Black Cat #11, l'armatura di Iron Cat, ideata dall'artista C.F. Villa, era rientrata in possesso di Stark, e non è quindi chiaro chi si nasconda sotto il suo casco.



"La curiosità potrà aver ucciso il gatto, ma come al solito, la soddisfazione lo fa ritornare. È stato molto triste dover dire addio alla serie regolare Black Cat lo scorso anno, ma ora quello che doveva essere il successivo arco narrativo avrà una serie tutta sua -- IRON CAT!" annuncia MacKay. "La popolare armatura Iron Cat fa il suo ritorno... ma chi c'è dentro questa volta? Di certo non è Felicia Hardy, dato che Iron Cat andrà in cerca proprio di lei già dall'inizio. Ed è un piacere raro avere una seconda possibilità per riprendere una storia che pensavi di aver perso, ma sono veramente contento di poter tornare con Pere su una nuova avventura della Gatta Nera!".



"Leggo la serie di Jed di Black Cat da un po', ed è bello poter far parte di questa storyline", ha aggiunto Pérez. "Voglio dire, ci sono le rapine, le fughe, le lotte, Iron Man... Non si può sbagliare con questa roba. Vedremo anche come alcuni fantasmi del passato di Felicia torneranno per tormentarla. Felicia e Tony sono agli antipodi, quindi potete immaginare quanto sarà folle farli lavorare insieme. Non vedo l'ora di poter mostrare a tutti quello che stiamo preparando".



Iron Cat #1 (di 5) debutterà il prossimo Giugno. In calce, condividiamo le diverse cover presentate da Marvel: la main cover, realizzata da Pérez, e tre variant ad opera di Skan, Ron Lim e John Tyler Christopher.



Recentemente, Mary Jane ha vestito brevemente i panni di Black Cat nei fumetti. Per quanto riguarda l'ipotetico adattamento in live-action, i fan immaginano Anya Taylor Joy nei panni della Gatta Nera.