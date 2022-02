Il nuovo Iron Fist entra in azione nella preview della nuova serie

Iron Fist sta per tornare protagonista di una nuova serie a fumetti. Questa volta, però, non sarà Danny Rand a vestire i panni del Protettore di K'un-Lun, ma un misterioso sostituto che vediamo per la prima volta in azione nella preview di Iron Fist #1, in uscita negli Stati Uniti nel corso di questo mese.

Danny Rand ha dovuto rinunciare ai poteri di Iron Fist per salvare il mondo, ma questo ovviamente non gli impedisce di continuare la sua missione da vigilante in veste di "semplice" esperto di kung-fu, come mostrato dalla nuova preview di Devil's Reign.



Ed è quanto vediamo anche nella preview di Iron Fist #1, pubblicata in esclusiva da CBR, che condividiamo nella gallery in calce. Danny Rand si ritrova coinvolto nello scontro con alcuni mostri, e quando sta per essere sopraffatto, viene salvato dal nuovo Iron Fist, la cui identità è per il momento un mistero.



Iron Fist sarà una miniserie in cinque numeri scritta da Alyssa Wong e illustrata da Michael-Yg. Nella gallery in calce condividiamo anche la cover del primo numero, che verrà pubblicato il 16 Febbraio 2022, ad opera di Jim Cheung.



Nel 2017, Netflix ha realizzato una serie televisiva basata su Iron Fist cancellata, insieme alle altre serie Marvel-Netflix, tra il 2018 e il 2019. In ogni caso, il ritorno di Daredevil ha riacceso le speranze anche per Iron Fist.