Iron Man: ecco un'anticipazione dell'evento Dark Ages

L'universo Marvel Comics non è sicuramente nuovo ad importanti cambiamenti nello status quo dei personaggi più importanti, e stavolta sembra che Iron Man, dovrà farcela in seguito ad un'importante perdita, vista nelle storie presentate per l'X-Men Free Comic Book Day 2020.

La seconda storia che troviamo nel volume infatti riguarda proprio il miliardario Tony Stark. Mentre sta sorvolando i cieli di New York City, durante quello che sembra essere un terremoto impressionante per intensità e durata, la sua armatura va in corto circuito, e successivamente si spegne. Prima che il sistema si arresti, Tony chiede all'armatura di chiamare Capitan America, per far riunire gli Avengers.

Una volta rimasto completamente solo, Tony comincia a precipitare e a perdere rapidamente quota, scontrandosi con un aereo, che gli taglia di netto la gamba sinistra. Potete trovare l'immagine in questione in fondo alla pagina. Il racconto si conclude con Pepper, che riuscita ad uscire dall'ascensore in cui era rimasta bloccata per tutto questo tempo, corre verso Tony, chiaramente senza una gamba.

Sembra essere un anticipo di ciò che avverrà sulle pagine del prossimo progetto Dark Ages, ma allo stesso tempo questo evento avrà probabilmente delle conseguenze anche alla nuova serie dedicata proprio ad Iron Man, prevista per settembre, dove Tony Stark ha ottenuto una nuova armatura.