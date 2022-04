Iron Man, ecco la nuova armatura stealth di Tony Stark

Una nuova armatura si aggiunge alla già ricchissima collezione del genio miliardario playboy filantropo dell'Universo Marvel: in Iron Man #22, in arrivo a Luglio, avremo l'occasione di vedere Tony Stark indossare una nuova armatura stealth completamente nera.

L'ultima serie di Iron Man ha visto il Vendicatore Dorato ottenere il più grande power-up della sua storia, ottenendo il Potere Cosmico e trasformandosi in Iron God. Nonostante abbia rinunciato ai suoi poteri divini, la storyline non ha ancora visto la sua conclusione: nel prossimo numero (il diciannovesimo), un depotenziato Tony Stark dovrà affrontare un Michael Korvac con poteri divini.



In qualche modo, Iron Man uscirà vincitore dello scontro, dato che la sinossi pubblicata da Marvel circa il numero #22 vede Tony Stark impegnato in una storia fatta di assassinii sulle tracce degli Anelli del Mandarino. La nuova armatura stealth indossata da Iron Man nel numero #22 ricorda la Mark VII indossata in Iron Man #152 del 1981. È possibile ammirare l'armatura in tutto il suo splendore grazie alla cover di Iron Man #22 realizzata nell'inconfondibile stile pittorico del celebre artista Alex Ross.



Iron Man #22, la cui uscita è fissata in territorio americano per il 20 Luglio, sarà realizzato da Christopher Cantwell e Angel Unzueta, e godrà di Variant ad opera dagli artisti Oscar Vega e Bjorn Barends. In calce, condividiamo la cover principale ad opera di Ross.



Prima dell'arrivo del numero, in ogni caso, la storia di Iron Man verrà sconvolta da un evento inaspettato: Tony Stark convolerà a nozze con una supereroina Marvel.