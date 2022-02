Iron Man, una cover mostra tutte le armature indossate da Tony Stark in Avengers

Per accompagnare l'uscita del prossimo numero di Iron Man, Marvel ha pensato ad una variant cover abbastanza particolare: l'artista Jamie McKelvie ha infatti realizzato un'illustrazione contenente le 25 armature indossate da Tony Stark nel corso di tutti i 750 numeri finora pubblicati di Avengers.

Il layout utilizzato da McKelvie richiama la celebre serie di fotografie "The Running Man" di Eadweard Muybridge, che se mostrate in rapida successione rappresentano i fotogrammi di un uomo che corre. Allo stesso modo, le diverse armature di Iron Man sono disposte in modo da rappresentare Tony Stark che cammina, come mostrato dal tweet di McKelvie che riportiamo in calce.



L'illustrazione verrà pubblicata come variant cover di Iron Man #17. Non si tratta in ogni caso di una raccolta di tutte le armature indossate da Tony Stark nella sua storia editoriale, ma solo di quelle indossate nelle storie degli Avengers. È per questo motivo che manca, ad esempio, la nuova armatura ottenuta da Iron Man che attualmente veste i panni di Iron God.



Tony Stark sta vivendo un momento particolarmente movimentato nei fumetti: oltre ad aver ottenuto i poteri di una divinità, Iron Man sposerà presto una sua collega supereroina. Le avventure di Tony Stark vengono raccontate mensilmente da Marvel Comics e il prossimo numero, Iron Man #17, di Christopher Cantwell e Ibraim Roberson, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 23 Febbraio 2022.