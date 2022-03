Iron Man/Hellcat, la nuova coppia del Marvel Universe guadagna un Annual

Un nuovo amore sta sbocciando nei fumetti Marvel. Nella più recente run di Iron Man, lo sceneggiatore Christopher Cantwell ha dato a Tony Stark un enorme power up mettendolo nei panni di Iron God. Nonostante questo stia creando più di un problema agli eroi della Terra, Tony potrà contare sulla sua nuova fiamma Hellcat per risolvere la situazione.

Marvel ha infatti annunciato che sulle pagine di Iron Man #20, Tony Stark farà la grande proposta a Patsy Walker. Prima di convolare a nozze, però, Iron Man e Hellcat saranno protagonisti di un Annual di coppia, che andrà a scavare nel passato di Patsy e mostrerà perché Iron Man e Hellcat hanno il potenziale per essere la prossima grande coppia romantica di Marvel.



"In questa storia, ci concentriamo sul particolare rapporto di Hellcat con l'inferno... dopotutto, ha già passato del tempo lì, e ha anche avuto una sofferta relazione con Daimon Hellstrom, il Figlio di Satana", spiega lo sceneggiatore Cantwell. "Inizialmente Patsy era la fidanzatina d'America, poi è diventata un'eroina, ma c'è sempre stata un'oscurità che la circondava. È profonda, tormentata, personale e brutta... e forse... un po' allettante? La sua relazione con Iron Man è servita da contraltare-- una luce che scaccia le tenebre che si nascondono in lei. Ma questa storia esplora la connessione di Patsy con un reame più spaventoso. Sì, lei sa essere affascinante, e frizzante e dolce, ma c'è un potere in quei fuochi dell'inferno che potrebbe illuminare una verità più profonda?".



Iron Man/Hellcat Annual #1 verrà pubblicato in territorio americano il 1 Giugno 2022. Ruairì Coleman si occuperà delle illustrazioni, mentre Logan Lubera ha realizzato la cover principale dell'albo, che condividiamo in calce. L'Annual vanterà anche diverse Variant cover realizzate da Stanley "Artgerm" Lau, Peach Momoko e Chrissie Zullo.