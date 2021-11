Iron Man, che laurea ha Tony Stark? Tutto sul genio miliardario della Marvel

Genio, miliardario, playboy, filantropo: aggettivi che non possono non rievocare Iron Man. Ogni supereroe ha la sua origine e, sebbene la nascita di Iron Man sia la conseguenza delle ferite riportate a causa dello scoppio di una bomba, le radici di Tony Stark sono da ricercare anche nel suo percorso di studi.

Dopo un'esperienza in collegio, il giovane Tony Stark si iscrive al Massachusetts Institute of Technology, o MIT, una delle più importanti e rinomate università di tecnologia al mondo. Come raccontato in Iron Man #288, Tony inizia il suo percorso universitario all'età di soli 15 anni, ottenendo due master senza troppi problemi in Fisica e Ingegneria. In seguito, all'età di 19 anni, Tony Stark conquista ben due dottorati, in Ingegneria Fisica e Intelligenza Artificiale.



Nel 2016, in International Iron Man, l'autore Brian Bendis rivela che prima di iniziare a lavorare nell'azienda del padre, le Stark Industries, Tony ha frequentato anche l'Università di Cambridge, nel Regno Unito, sebbene i dettagli circa gli studi di Stark in questa occasione non siano chiari.



Terminata l'esperienza universitaria, Tony inizia immediatamente a lavorare per le Stark Industries, prendendone le redini alla morte del padre. Come è ben noto, il suo ruolo nelle Stark Industries lo porterà in seguito a visitare una base militare statunitense in Vietnam, nel bel mezzo della guerra: dall'imboscata che ne seguirà, nascerà finalmente Iron Man.



Il sodalizio tra il MIT e Tony Stark è stato ripreso anche al cinema: nel primo film di Iron Man, viene spiegato che il Tony Stark di Robert Downey Jr. si è laureato summa cum laude al MIT all'età di 17 anni. In Captain America: Civil War, Iron Man è presente fisicamente al MIT, mentre tiene una conferenza in cui annuncia la September Foundation. A proposito del Tony Stark di Robert Downey Jr., recentemente sono emersi nuovi dettagli sul provino di Iron Man.



Non sorprende scoprire che Tony Stark abbia studiato al MIT, la scuola più prestigiosa degli Stati Uniti nel suo campo. Iron Man infatti non è l'unico supereroe Marvel ad aver studiato al MIT: ne è stato un alunno anche Reed Richards, il Mister Fantastic dei Fantastici Quattro, l'uomo più intelligente del mondo nei fumetti Marvel. Nello stesso periodo, hanno frequentato il MIT anche Susan Storm, la Donna Invisibile, e Victor Von Doom, che, tra l'altro, per poco non è stato citato in un easter egg del film Black Widow.