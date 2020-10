Iron Man: la nostra lista dei migliori fumetti dedicati a Tony Stark!

Iron Man, il celebre supereroe creato nel 1963 da Stan Lee e Larry Lieber, è da sempre uno dei personaggi di Marvel Comics più importanti in assoluto. Dopo l'uscita dei primi film del MCU, poi, il personaggio ha subito un ulteriore incremento di popolarità, portando centinaia di migliaia di persone a riscoprire i suoi vecchi fumetti.

Nel nuovo video caricato sul canale YouTube di Everyeye Plus e visibile qui sopra, abbiamo cercato di stilare una lista delle opere più importanti con protagonista il carismatico Tony Stark, da La guerra delle armature di David Michelinie e Bob Layton a Iron Monger di Dennis O'Neil e Luke McDonnel, il fumetto che ispirò il primo film della trilogia MCU.

Iron Man, oggi, è uno dei supereroi più importanti in assoluto, e fortunatamente negli ultimi anni Panini Comics ha riproposto tante, iconiche storie in lingua italiana. Quella che vi proponiamo è la nostra classifica delle opere imperdibili, ma nel caso in cui aveste altri suggerimenti, non perdete l'occasione per farcelo sapere con un commento.

Noi intanto vi ricordiamo che Iron Man è tornato nel 2020 con una nuova serie a fumetti, scritta da Dan Slott e Christos Cage e disegnata dall'artista Pete Woods. La serie è attualmente disponibile all'acquisto sul sito di Panini Comics, in italiano e a prezzo ridotto.