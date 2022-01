Iron Man, nozze in arrivo: Tony Stark sposerà una supereroina Marvel

Marvel ci invita a nozze, letteralmente: in Iron Man #20, Tony Stark chiederà ad una sua collega supereroina di sposarlo. La fortunata risponde al nome di Patsy Walker, storico personaggio dell'Universo Marvel conosciuto anche con il nome di Hellcat. Contestualmente, è stato inoltre annunciato un albo speciale intitolato Iron Man/Hellcat Annual.

"Sin dal numero #1, abbiamo pensato che includere Patsy Walker/Hellcat nella storia fosse la scelta giusta", spiega Chris Cantwell, sceneggiatore dell'attuale run di Iron Man. "Lei è il tipo di personaggio con i piedi per terra necessario per controbilanciare la vita adrenalinica di Tony Stark. Il miglior superpoetere di Patsy Walker è sempre stata la sua abilità di essere umana e sincera".



Nell'ultimo numero pubblicato da Marvel Comics, Iron Man ha ottenuto poteri divini diventando Iron God. A quanto pare, saranno le conseguenze di questa storia a spingere Tony Stark a fare il grande passo.



"Patsy e Tony hanno subito una grossa evoluzione in questa storia", continua Cantwell. "E quando le acque si calmano, e Tony vede Patsy come questa forza fenomenale nella sua vita, fa l'unica cosa possibile per tenersela vicino: le propone di restare insieme per il resto delle loro vite".



Per conoscere la risposta di Patsy alla fatidica domanda, dovremo attendere il 30 Maggio 2022, giorno della pubblicazione di Iron Man #20. L'albo verrà illustrato da Angel Unzueta e sarà disponibile in due cover (che condividiamo in calce): la principale sarà a cura di Alex Ross mentre la variant verrà realizzata da Betsy Cola.



In ogni caso, l'annuncio dell'albo speciale Iron Man/Hellcat Annual, in arrivo a Giugno, sembra suggerire una probabile risposta affermativa da parte di Patsy, ma staremo a vedere. Nel frattempo, potrebbe interessarvi scoprire perché Tom Cruise rifiutò il ruolo di Iron Man.