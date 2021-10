Iron Man: la nuova, ripugnante, armatura di Tony Stark in Darkhold Alpha #1

Come anticipato da diversi mesi ormai, la serie Darkhold Alpha, edita da Marvel Comics, porterà importanti cambiamenti nell’immenso universo fumettistico della Casa delle Idee, e già dal primo volume sono apparse le prime, discutibili, modifiche anche per quanto riguarda il design di alcuni personaggi, primo tra tutti Iron Man.

Con il nome Darkhold ci si riferisce ad un tomo antico, il Libro dei Dannati, che molti di voi conosceranno anche grazie alle sue citazioni e apparizioni nelle serie televisive Agents of SHIELD e WandaVision. L’artefatto in questione è stato creato dal Dio Antico Chthon, come un volume contenente incantesimi malvagi e oscuri. La serie Darkhold Alpha ripercorre, e riscrive, le origini di Chthon e la connessione di Scarlet Witch con il Darkhold stesso.

Attraverso un sogno Wanda viene a sapere che attualmente il libro si trova in mano a Victor Von Doom, e che è ormai prossimo il ritorno di Chthon. Dopo aver, inutilmente, tentato di affrontare il Dottor Destino, Wanda decide di restaurare i Darkhold Defenders, formando un gruppo di supereroi composto da: Iron Man, Spider-Man, Wasp, Black Bolt e Blade. Preparandosi alla battaglia con il villain, tutti i coinvolti finiscono con leggere il Darkhold, venendo corrosi dalla sua magia.

Questo evento ha dato origine alla nuova armatura di Iron Man, che potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia. A questa sorta di armatura biologica, con escrescenze ed estensioni cutanee, sarà dedicata la cover del primo volume di Darkhold: Iron Man, in uscita a dicembre. Per concludere vi lasciamo alle nuove serie Marvel Comics, che segneranno una rivoluzione per la Casa delle Idee.