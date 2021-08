Iron Man: la serie anime del sbarca a sorpresa su YouTube, disponibile il primo episodio

Marvel ha pubblicato a sorpresa la prima puntata della serie anime di Iron Man del 2011, realizzata in collaborazione con lo studio giapponese Madhouse (One-Punch Man, Hunter x Hunter) e composta da 12 episodi. La premiere è disponibile esclusivamente con il doppiaggio inglese, ed è stata pubblicata per pubblicizzare l'edizione home video disponibile all'acquisto.

Marvel Anime: Iron Man è un reboot della celebre serie a fumetti di Marvel Comics, pubblicata nel 2011 per promuovere il personaggio in Giappone. Il personaggio di Tony Stark del resto ha iniziato a diventare popolare dopo la proiezione dei primi film del Marvel Cinematic Universe (2008/2010 circa), e nello stesso periodo Marvel aveva provato a raggiungere il pubblico orientale con questa serie.

L'anime di Iron Man racconta la storia di Tony Stark, fisico, ingegnere e importante imprenditore che per sopravvivere a un attacco terroristico crea un'armatura ipertecnologica in grado di salvargli la vita. Tempo dopo, Stark decide di trasferirsi in Giappone e di costruire un nuovo Iron Man denominato "Dio", che dovrebbe prendere il suo posto nella difesa della giustizia. Un'organizzazione terroristica riesce però a sabotare la nuova armatura, e il supereroe deve tornare in scena per fermarla.

E voi cosa ne dite? Siete interessa a questa serie?