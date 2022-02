Iron Man contro Silver Surfer, Marvel anticipa uno scontro tra titani

Sembra che Tony Stark sarà costretto ad affrontare uno storico eroe Marvel. Dopo aver acquisito un enorme power up trasformandosi in Iron God, Stark si è rivelato una minaccia per gli eroi della Terra. Ma la preview del nuovo numero anticipa l'entrata in scena di colui che potrebbe tener testa ai poteri divini di Iron Man: Silver Surfer.

Sulle pagine di Iron Man #14, nel corso di uno scontro con Korvac nello spazio, Tony Stark è entrato in possesso del Potere Cosmico, solitamente detenuto da Galactus, ottenendo così poteri divini quasi illimitati e rinominandosi Iron God. Successivamente, in Iron Man #16, Tony ha fatto il suo ritorno trionfale sulla Terra, rivelandosi però una potenziale minaccia nei confronti degli Avengers e degli altri supereroi Marvel.



La preview di Iron Man #17 mostra che in soccorso degli eroi della Terra, oltre al Dottor Destino, arriverà anche Silver Surfer, che potrebbe rappresentare un degno avversario per Iron God in quanto è stato tra i primissimi possessori del Potere Cosmico nei fumetti.



Iron Man #17, scritto da Christopher Cantwell e illustrato da Ibraim Roberson, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 23 Febbraio 2022. In calce, condividiamo la preview del numero insieme alla cover realizzata da Alex Ross. A conclusione di questa storia, in ogni caso, Iron Man potrà contare su un lieto fine: infatti Tony Stark sta per sposare una supereroina Marvel.