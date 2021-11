Iron Man: lo spettacolare omaggio di Yusuke Murata all'iconico supereroe Marvel

Iron Man ricopre uno dei ruoli centrali nell'attuale universo fumettistico costruito dagli artisti di Marvel Comics. Grazie anche alle numerose pellicole che hanno riscosso un immenso successo su scala mondiale, Tony Stark è diventato uno dei supereroi più amati dalla community, e di recente ha ricevuto uno strepitoso omaggio da un grande mangaka.

Se nell'universo cinematografico ha lasciato una grande e pesante eredità alle nuove generazioni che si stanno formando, la controparte cartacea di Tony Stark continua ad affrontare minacce intergalattiche in prima linea, e sfoggiando sempre nuovi gadget e invenzioni tecnologiche capaci di stravolgere le battaglie. Attualmente membro dei Darkhold Defenders, pronti ad affrontare il Dottor Destino e il ritorno di Chthon, Stark è stato rappresentato da Yusuke Murata, artista che ha firmato i disegni di manga quali Eyeshield 21 e One-Punch Man.

Noto in particolare per l'avventura di Saitama, legata in qualche modo al mondo dei supereroi, sebbene sia rappresentato inizialmente con toni parodistici e ironici vista l'eccessiva potenza del protagonista, Murata è riuscito a ritrarre alla perfezione il miliardario inventore, con la minuziosa cura nei dettagli, sia nella resa dell'armatura che del volto, che caratterizza da sempre i suoi lavori. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate di questo prezioso omaggio.

Per concludere ricordiamo che in Darkhold Alpha Tony Stark ha ottenuto un'armatura disgustosa, e vi lasciamo allo Spider-Man di Yusuke Murata.