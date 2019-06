Iron Man, svelata la nuova armatura per War of the Realms

Marvel ha da poco avviato la nuova serie War of the Realms, con il primo albo scritto da Jason Aaron, che si apre con un incredibile colpo di scena, che fa da miccia alla vicenda: la morte di Odino, per mano di alcuni assassini inviati da Malekith. Iron Man non poteva sottrarsi alla battaglia.

Thor e gli Avengers dovranno intervenire per impedire la caduta della Terra e alla battaglia contro Malekith, partito per la conquista dei Dieci Regni, prenderanno parte Iron Man, i Fantastici Quattro, Capitan Marvel, Spider-Man, Daredevil, Pantera Nera, Venom, Wolverine, Doctor Strange e Iron Fist. Composta da sei numeri, il primo ha debuttato il 3 aprile negli Stati Uniti: un lavoro mastodontico quello di Jason Aaron, che ha dichiarato di aver preparato la strada per War of the Realms negli ultimi sei anni di lavoro a Thor, attraverso circa 80 albi.



Ora in Tony Stark: Iron Man #13 è stata svelata l'armatura che il filantropo indosserà nella War of the Realms, essendo pronto ad aggiungersi alla battaglia: una versione decisamente particolare, che lascia intendere che al suo interno, Stark è riuscito a inserire anche dell'energia magica, che gli permetterà di combattere ancora meglio la minaccia rappresentata da Malekith.



Nel frattempo si sta ancora discutendo del futuro di Iron Man all'interno del Marvel Cinematic Universe dopo la conclusione del suo arco narrativo in Endgame.