Iron Man: Svelate delle cover variant e un nemico d'infanzia di Tony Stark

Tony Stark, alias Iron Man, ha una personalità molto particolare. Uno scienziato che si crede il migliore al mondo e odia perdere, tanto che anche da piccolo si faceva subito riconoscere per le sue bravate. Una di queste, è stata schiacciare un ragazzo in una gara di robot. Ora questa persona torna dopo anni come suo nemico acerrimo.

Il nuovo numero di Iron Man promette succose novità. in primis figurano numerose cover variant, per allietare i gusti di tutti i collezionisti. Ve le mostriamo in calce all'articolo.

Inoltre, viene presentata una piccola preview di quella che sarà la tematica del fumetto. Un Tony Stark giovane partecipa ad un gara di robot, contro un gruppo di ragazzi che non sono palesemente esperti in materia, ma praticano questa attività come semplice hobby. Ebbene Stark non mostra alcuna pietà per i ragazzi e li batte sonoramente, mortificandoli parecchio.

Passarono gli anni, ma la vicenda non fu dimenticata dai giovani, i quali si misero in testa che Stark doveva ricevere una lezione. Infatti troviamo, a fine preview, una macchina di lusso da cui fuoriesce un uomo in giacca e cravatta che si presenta con la celebre frase: "Ti ricordi di me?"

Ebbene si, Iron Man ha un nuovo nemico da affrontare, e questa volta sembra che sia esperto di tecnologia come lui. Come se la caverà il nostro prode eroe contro questo nuovo villain? Avrà la meglio o incontrerà numerose difficoltà? Non ci è dato saperlo al momento, perché dovremmo attendere l'uscita del fumetto per avere qualche informazione in più.