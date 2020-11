Iron Man: Tony Stark affronta le tremende conseguenze dello scontro con Korvac

L'ultima battaglia affrontata da Tony Stark, alias Iron Man, nel quinto volume della nuova serie edita da Marvel Comics, ha portato a gravi conseguenze per l'inventore miliardario. Dalle anticipazioni inerenti al prossimo numero, sembra che Tony sia in grave pericolo, e che non possa togliersi l'armatura senza morire.

Fortunatamente subito dopo lo scontro Tony è stato raggiunto da Misty Knight e Halcyon, che con un tempestivo intervento sono riusciti a rendere stabili le condizioni del supereroe, decidendo però di non rimuovere i pezzi di armatura che avrebbero potuto peggiorare le ferite. Tuttavia questa decisione si è rivelata troppo azzardata, almeno da quanto anticipato dalla stessa Marvel nella descrizione ufficiale del prossimo volume, che trovate di seguito.

"Dopo aver riportato una ferita quasi letale da Korvac, Iron Man si ritrova con la sua vita appesa ad un filo. Halcyon e Misty Knight cercano di operare velocemente per bloccare Tony nella sua armatura e tamponare così le ferite...e ora se lui cercasse di toglierla, morirebbe. Con frammenti di metallo che tengono letteralmente unito il suo corpo, Tony riunisce i suoi alleati, cercando di non lasciarsi sopraffare dalla rabbia per essere stato sconfitto da Korvac."

Il resto della presentazione sottolinea come Tony voglia a tutti i costi fermare l'avanzata del folle semidio Korvac, e che potrebbe aver bisogno, ora più che mai, del sostegno e dell'intervento sul campo di battaglia di War Machine, anche solo per sperare di rimanere in vita. Ricordiamo che di recente l'armatura di Tony si è mostrata più potente del vibranio, e vi lasciamo alla nostra lista dei migliori fumetti dedicati a Iron Man.