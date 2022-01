Iron Man, Tony Stark si prepara ad affrontare gli Avengers nei panni di Iron God

La più recente run di Iron Man, a cura dello sceneggiatore Christopher Cantwell, ha visto Tony Stark ottenere il suo più grande power-up finora, che l'ha reso l'essere quasi onnipotente noto come Iron God. Nella preview di Iron Man #16, Iron God si ritroverà ad affrontare i suoi vecchi alleati: gli Avengers.

Nel corso dell'ultima run, Iron Man, durante uno scontro con il villain Korvac, è entrato in possesso del Potere Cosmico, fonte di energia illmitata detenuta solitamente da Galactus. Grazie al Potere Cosmico, Iron Man ha ottenuto poteri simil-divini, rinominandosi Iron God. Tornato sulla Terra dopo lo scontro con Korvac, ora Iron God dovrà vedersela con gli Avengers, intimoriti dai suoi nuovi strabilianti poteri.



"Non credo sia mai stato fatto prima", racconta Cantwell in un'intervista con SuperHeroHype. "Non è semplice trovare strade mai battute da personaggi con una storia editoriale come quella di Iron Man. Ho cercato di fare qualcosa di nuovo per un fumetto con il #14, che è dedicato interamente all'esperienza interiore di Tony mentre il Potere Cosmico viene infuso nel suo corpo. Come sarebbe subire qualcosa del genere? Cosa proverebbe una persona mentalmente e sentimentalmente, attraversando un cambio così radicale per la sua stessa esistenza?".



La preview di Iron Man #16 mostra Iron God incombere inizialmente su New York in modo visivamente molto simile a quanto fatto da Galactus ai suoi esordi, citato tra l'altro recentemente dalla serie Disney+ What If e dal finale del film sugli Eterni (anche se la regista Chloe Zhao ha rivelato che inizialmente Eternals aveva un altro finale).



Successivamente, con l'arrivo degli Avengers, Tony Stark torna a dimensioni normali, sebbene, dati i suoi nuovi poteri, non sembri particolarmente intimorito dallo spiegamento di forze degli eroi Marvel.



Iron Man #16, di Christopher Cantwell e Julius Ohta, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 26 Gennaio 2022. Di seguito, la preview del numero. Restando in tema, potrebbe interessarvi scoprire chi altro era in lizza per il ruolo di Iron Man oltre Robert Downey Jr nei film del Marvel Cinematic Universe.