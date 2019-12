L'irreprensibile Aizawa di My Hero Academia si trasforma in una coniglietta con un cosplay

I fan sono disposti a tutto per raffigurare i propri personaggi preferiti, talvolta dandogli elementi che non hanno, altre volte trasformandoli del tutto. È ciò che è successo a Shota Aizawa, popolare personaggio di My Hero Academia che, con il cosplay di 8bitmermaid, non solo cambia sesso, ma assume un look molto più sensuale.

La popolare cosplayer 8bitmermaid ha deciso di metterci molto del suo nell'Aizawa che potete vedere in calce. Il personaggio di My Hero Academia viene rivisitato in chiave genderbent ma con una particolarità: l'insegnante della Yuei ha un costume da hero che ricorda quello di una coniglietta.

Le orecchie spiccano verso l'alto, e tolto il corpetto che solitamente viene associato a tutt'altre fantasie, 8bitmermaid ha ricostruito i dettagli del personaggio di Aizawa: mentre gli occhiali gialli donati da Shirakumo sono poggiati sulla testa, vediamo intorno al collo le famose bande elastiche che utilizza per catturare i villain. Molti dei dettagli sono soprattutto sul viso, come la cicatrice ottenuta dopo lo scontro con Tomura Shigaraki al campo d'allenamento della Yuei e gli occhi rossi per aver attivato il suo quirk.

Il personaggio di My Hero Academia è al centro di un arco narrativo, che amplia gli sviluppi presentati nello spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals.