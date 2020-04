L'irresistibile Meiko Shiraki di Prison School prende vita con un fedele cosplay

Prison School, in Giappone noto come Kangoku Gakuen, è noto per i continui contenuti borderline che tendono spesso all'erotico. Oltre le voglie dei protagonisti liceali che, in virtù della loro adolescenza, cercano sempre di dare una sbirciatina alle ragazze, ci pensa anche la famosa Meiko Shiraki a concedere spazio a una buona dose di erotismo.

L'irresistibile Meiko Shiraki è una delle protagoniste femminili di Prison School. Apparsa fin dai primi episodi, è nota per avere un sex appeal fuori dal comune accentuato da vestiti succinti e una buona dose di sadismo. Anche a distanza di anni dalla fine del manga di Prison School, il personaggio ha ancora tanti fan sparsi per il globo.

La cosplayer Ashlynn Dae ha deciso di vestire i panni di Meiko riportando in auge Prison School e lo fa con tanta sensualità e spregiudicatezza. Così come il personaggio dell'anime e del manga, la divisa marroncina di questa Meiko si apre in corrispondenza del prosperoso seno mentre le mutandine viola sono in bella vista senza esitazione. I capelli bianchi sono raccolti al solito modo sulla testa mentre il frustino tra le mani promette tante punizioni. Cosa ne pensate di questo cosplay di Prison School?

La comicità ed erotismo di Prison School sono stati catturati anche dall'anime presente su Netflix.