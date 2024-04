Isayama di Attack on Titan mostra il suo nuovo manga: la prima tavola di Soyogi Fractal

Dopo aver lavorato ad Attack on Titan dal 2009 al 2021, Hajime Isayama sembra essere pronto per un nuovo lavoro. In collaborazione con Yuki Kaji, doppiatore che nell'anime di AoT ha prestato la propria voce al protagonista Eren Jaeger, il maestro ha presentato Soyogi Fractal.

Fermo dall'epilogo della sua creatura più conosciuta e popolare, Hajime Isayama torna a far parlare di sé. L'uscita di Attack on Titan -FLY-, artbook che includerà un nuovo capitolo della storia, si avvicina. Non si tratta dell'unico progetto che vede impegnato il mangaka. Come vi avevamo già riportato, l'autore di Attack on Titan è al lavoro su un one-shot in tandem con il voice actor Yuki Kaji. A distanza di poco dall'annuncio ufficiale, Isayama e Kaji hanno voluto concedere agli appassionati un primo sguardo al loro nuovo lavoro, intitolato Soyogi Fractal.

In questo 2024 cade una ricorrenza importante per Yuki Kaji. Si tratta infatti del suo 20° anniversario come doppiatore. Per celebrare la sua carriera, la voce di Eren in Attack on Titan ha voluto che Isayama realizzasse un progetto speciale.

"Sto partecipando a questo manga dopo aver accettato l'invito di Kaji", ha detto Isayama-sensei. "Sono circa dieci anni che non disegnavo un manga diverso da Attack on Titan, e mi sono reso conto di quanto sia difficile disegnare manga. Tuttavia, non sono io quello che sta attualmente realizzando le illustrazioni finali. È fantastico poter disegnare tutti gli storyboard complessi che voglio e poi lasciarli a qualcun altro."

Dopo una lunga vacanza, Isayama è tornato a disegnare per Soyogi Fractal. A ogni modo, non sarà lui a disegnare questo one-shot. L'autore di Attack on Titan si limiterà a creare la storia e le bozze di Soyogi Fractal, le cui illustrazioni ufficiali verranno affidate al vincitore di un concorso specifico.

