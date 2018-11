Isayama ci dà qualche indizio sul finale del manga L'Attacco dei Giganti

Durante un'intervista rilasciata in patria, Hajime Isayama, l'autore del popolarissimo manga L'Attacco dei Giganti, ha paragonato il finale verso il quale si sta incamminato la sua opera a quello di un lungometraggio Marvel, e cioè Guardiani della Galassia.

Uno dei manga più amati e seguiti degli ultimi anni, L'Attacco dei Giganti, è arrivato di recente al suo centoundicesimo capitolo, e pare che la fine non sia più così lontana nel tempo. Lo stesso autore ha lasciato intendere che stiamo arrivando all'ultimo arco narrativo, quello che deciderà il destino di Eren e dei suoi compagni. I fan hanno avuto un piccolo indizio su come questo epilogo si svolgerà, anche se, probabilmente, non si tratta di qualcosa che avrebbero potuto aspettarsi.

In un intervista rilasciata da Hajime Isayama in persona alla rivista Bessatsu Shonen Magazine, il mangaka paragona il finale, presente idealmente nella sua testa, della serie, ad un film Marvel (per molti versi sorprendente):

"All'inizio ho pensato di emulare quello che è stato fatto con The Mist, ma ora si può dire che mi sto muovendo verso una direzione più pacifica, simile a quella di Guardiani della Galassia. Attenzione, non sto parlando del fatto che L'Attacco dei Giganti potrebbe o non potrebbe avere un finale buono o cattivo, sto solo parlando della mia attitudine come creativo, così come delle differenze che ora ci sono nei modi attraverso i quali mi assicuro che i lettori possano apprezzare al meglio la serie."

Ovviamente questo ha colto in contropiede molti appassionati, che si aspettavano certamente che il commiato della loro serie preferita potesse seguire le note tenebrose che l'hanno sempre contraddistinta. Il finale del film Marvel sopracitato, con i protagonisti che salvano la galassia dal Ronan e dalla sua Gemma dell'Infinito, non sembra essere quello che ci si aspetta quando si pensa alla tragedia che caratterizza il mondo in cui sono cresciuti Eren, Mikasa e Armin, soprattutto se si considera che Guardiani della Galassia si muove sul terreno della commedia.

Pur non significando necessariamente un finale positivo, cosa pensate della direzione creativa intrapresa da Isayama per raggiungere il climax finale de L'Attacco dei Giganti? Vi interessa o avreste preferito un'influenza più cupa e nichilista?