Quali sono gli isekai più belli? I fan giapponesi eleggono il migliore di sempre

Mentre in origine c'erano i battle-shonen, ora sono gli isekai il più grande fenomeno contemporaneo degli anime. Il sito web Akiba Souken ha recentemente condotto un sondaggio per scoprire quali sono le serie più amate di questo particolare genere. Scopriamo insieme quali sono stati i risultati.

Analizzando la top 10 emersa dall'analisi, ci sono alcune importanti considerazioni da fare. Innanzitutto, in decima posizione troviamo sorprendentemente Doraemon che, se nella serie originale è ambientato nel Giappone che conosciamo, nei film prende una piega molto più da "universo alternativo", acquisendo i crismi degli isekai.

Un altro dato interessante è il sesto posto ottenuto da No Game No Life, un isekai che ha colpito il cuore dei fan con i fratelli Sora e Shiro, due hikikomori trasportati da "Dio" in un altro mondo dove ogni conflitto viene risolto sfidandosi in diversi giochi. Gli appassionati sognano ancora una seconda stagione per l'anime di Madhouse.

Proseguendo nella classifica, è presente il recente The Eminence in Shadow, perfetto per appassionarsi agli isekai grazie al suo buon umorismo e alle sue avvincenti battaglie.

In terza e seconda posizione troviamo forse gli isekai con la miglior sceneggiatura: Mushoku Tensei e Re:Zero. Nel primo caso, si tratta di uno degli apripista del genere che ha solo di recente ricevuto due adattamenti anime di alta qualità tecnica e narrativa. Il secondo, invece, sovverte le atmosfere tipiche della categoria di riferimento, immergendo gli spettatori in un mondo inquietante ricco di pathos e colpi di scena continui.

Attenzione, perché in prima posizione per gli isekai troviamo un'opera che prende il genere e ne fa una completa decostruzione e parodia: KonoSuba. Se cercate un anime che sia in grado di farvi ridere a crepapelle e che accompagni le vostre giornate con personaggi memorabili e incredibilmente simpatici, KonoSuba è la serie perfetta per voi. Cosa ne pensate del vincitore di questo sondaggio? Quali sono gli isekai che vi hanno colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti!