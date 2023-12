Isekai: cosa c'è dietro il più grande fenomeno contemporaneo degli anime?

Chi ha dimestichezza con le produzioni anime degli ultimi anni, avrà certamente notato la propensione dell'industria animata giapponese verso un genere in particolare: l'isekai. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno? E soprattutto, in cosa consiste la fascinazione del pubblico verso la creazione di mondi alternativi in seno a tale genere?

Domande, queste di cui sopra, che non interessano solamente chi si approccia dall'esterno alle produzioni animate del Sol Levante, ma anche chi le guarda dall'interno. Tanto che una delle questioni su cui si sono più interrogati gli appassionati negli ultimi anni riguarda proprio la capillarità con cui il genere si è diffuso nell'industria odierna degli anime, come se la presenza degli isekai fosse ritenuta eccessiva, se non addirittura deleteria per l'intero settore.

Dal momento stesso in cui Wit Studio ha annunciato l'anime Suicide Squad Isekai, ecco che tali problematiche sono tornate improvvisamente ad essere tema di dibattito tra gli appassionati di animazione giapponese. E allora risulta qui necessario problematizzare il genere in questione, delineando prima quali sono le precise grammatiche che portano gli addetti ai lavori a etichettare un anime come “isekai”, per poi arrivare ad indagare i fenomeni (culturali, artistici) che si celano dietro questo fenomeno.

Possiamo partire dal significato stesso del termine: isekai in giapponese vuol dire, appunto, “altro mondo” prefigurando già nella sua struttura ideogrammatica una narrazione in cui il protagonista della storia si ritrova improvvisamente catapultato in una realtà di segno differente. Questa realtà è a tutti gli effetti parallela al mondo terreno: non è lo specchio del nostro pianeta, ma il suo riflesso allegorico. Motivo per cui le azioni che il protagonista compirà all'interno di tale dimensione (in merito, solitamente, alla salvaguardia del mondo da una minaccia o villain) possono, a volte, generare delle conseguenze anche sulla realtà autentica o “originale” - cioè quella da cui proviene l'eroe/eroina.

Attenzione però. Perché non tutte le narrazioni che adottano queste strategie linguistiche sono riconducibili all'isekai. In questo senso bisogna distinguere la proiezione dell'individuo in mondi paralleli, dalla creazione di realtà altre. Quest'ultima, infatti, è una funzione tipica del sekai-kei, il genere codificato da Hideaki Anno ai tempi di Neon Genesis Evangelion, nel quale il mondo di riferimento appartiene ed è condizionato dalla dimensione interiore/psichica del protagonista.

Detto questo, i motivi per cui i lungometraggi isekai di Makoto Shinkai, così come le produzioni seriali, sono così popolari (soprattutto in Giappone) vanno individuati nella configurazione stessa della società nipponica, cioè un contesto societario dal quale gli individui, date le alte pressioni comunitarie a cui sono sottoposti sin dall'infanzia, cercano “idealmente” di fuggire attraverso il piacere visuale ed estetico che i mondi isekai offrono allo spettatore.