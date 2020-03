L'Isekai 'President, It's Time for Battle!' ha una data di uscita, online PV e Key Visual

Il sito web dedicato all'adattamento anime di Shachō, Battle no Jikan Desu! (President, It's Time for Battle!) ha da poco condiviso il secondo trailer ufficiale della serie, insieme alla data di uscita della prima stagione e altre novità riguardanti cast e staff al lavoro sull'opera. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al PV.

La trama dell'anime, ispirata a quella dell'ominimo gioco mobile, viene così descritta dal sito ufficiale: "In un mondo sconosciuto, infiniti portali si aprono in continuazione nel cielo rivelando l'accesso a pericolosissimi dungeon. Il nostro protagonista è il Presidente di una gilda di avventurieri che recluta, motiva ed allena nuovi membri per fronteggiare questo costante pericolo". L'anime debutterà il 5 aprile 2020 su diverse reti televisive giapponesi.

Hiroki Ikeshita (Harukana Receive episode director) ha diretto l'anime presso lo studio di animazione C2C, mentre Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Cautious Hero) si è occupato della composizione della serie. Tra gli altri, Keisuke Watanabe (Yu Yu Hakusho) ha disegnato i personaggi e Yukari Hashimoto (Sarazanmai, Penguindrum) ha lavorato sulla colonna sonora. L'Opening si intitola "Hurry Love" ed è stata scritta e cantata da Azumi Waki , voce di Akari; allo stesso mondo l'Ending Theme, intitolato "Good Night", è stato curato da Kana Ichinose, doppiatrice di Yutoria.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan degli Isekai poi, non potete perdere l'occasione per dare un'occhiata al recente annuncio di I'm Standing on a Million Lives.