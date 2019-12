Isekai Quartet 2 si mostra in un nuovo teaser trailer, rivelato anche il numero di episodi

La nuova stagione di Isekai Quartet, la famosa serie crossover ideata da Minoru Ashina, si è recentemente mostrata in un nuovo trailer in cui sono stati introdotti per la prima volta i nuovi personaggi di The Rising of the Shield Hero. In occasione dell'ormai prossimo debutto della serie, è stato anche confermato il numero totale degli episodi.

Il video promozionale ha rivelato che per questa seconda stagione sarà rinnovata la formula dei 12 episodi, ognuno della durata di circa 15 minuti. Il cast sarà nuovamente composto dai doppiatori originali di ognuna delle cinque serie di Kadokawa incluse in questo crossover, ovvero Re: Zero, Overlord, Konosuba, The Saga of Tanya the Evil e la sopracitata The Rising of the Shield Hero.

L'anime approderà in Giappone il 14 gennaio 2020 in esclusiva su Tokyo MX. In oriente, la serie sarà poi distribuita nei giorni successivi dalle altre principali emittenti del settore come BS11, MBS e AT-X, mentre in occidente la distribuzione sarà curata da Funimation. In Italia attualmente non sono ancora stati acquistati i diritti.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa questa seconda stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Isekai Quartet 2.