Isekai Quartet 2: rivelate data d'uscita, Opening ed Ending Theme

Isekai Quartet 2, il famoso anime crossover ideato da Minoru Ashina, ha finalmente una data d'uscita secondo quanto rivelato in data odierna dal sito web ufficiale dell'opera. Tra le altre novità, sono state anche confermate opening, ending theme e la presenza del trio di protagonisti di The Rising of the Shield Hero.

L'anime approderà in Giappone il 14 gennaio 2020 in esclusiva su Tokyo MX. In oriente, la serie sarà poi distribuita nei giorni successivi dalle altre principali emittenti del settore come BS11, MBS e AT-X, mentre in occidente la distribuzione sarà curata da Funimation.

Per quanto riguarda l'opening, questa sarà cantata dai doppiatori di Ainz Ooal Gown (Overlord), Kazuma (Konosuba), Subaru (Re:Zero) e Tanya von Degurechaff (The Saga of Tanya the Evil), mentre l'ending theme sarà curato dal quartetto composto dalle doppiatrici di Shalltear Bloodfallen (Overlord), Megumin (Konosuba), Rem (Re:Zero) e Visha (The Saga of Tanya the Evil). Un CD con i due pezzi originali sarà lanciato sul mercato il 2 febbraio.

L'anime sarà composto da puntate della durata di circa 15 minuti, disegnate in stile chibi e dal tono leggero e divertente. Il primo trailer della seconda stagione di Isekai Quartet è stato pubblicato due mesi fa, vi consigliamo quindi di dargli un'occhiata per farvi un'idea della serie.