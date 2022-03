Isekai Quartet: Another World trailer e poster per il film anime in uscita nel 2022

La serie dallo stile chibi Isekai Quartet sta per tornare, ma questa volta sul grande schermo. L'opera esperimento di Kadokawa, che riunisce personaggi dalle light novel più amate, debutterà al cinema nell'estate del 2022!

Niente Stagione 3 per Isekai Quartet. A sorpresa, i protagonisti delle serie Kadokawa Konosuba: God's Blessing on this Wonderful World!, Saga of Tanya the Evil, Re:Zero -Starting Life in Another World-, The Rising of the Shield Hero e Overlord si riuniranno in una pellicola crossover.

Questa, in seguito al rilascio di un trailer e di una visual, ha ora una data d'uscita ufficiale. In Giappone, il movie Isekai Quartet: Another Quartet debutterà al cinema il 10 luglio. Nella clip promozionale possiamo ammirare alcuni dei personaggi della serie in azione. In fuga da un colossale golem di pietra, uno a uno si voltano per affrontarlo.



La pellicola è scritta e diretta da Minoru Ashina, mentre Minoru Takehara svolge il ruolo di character designer e capo direttore dell'animazione. La produzione dell'animazione è gestita dallo Studio Puyukai. In attesa della Stagione 2, ecco l'omaggio di Isekai Quartet a The Rising of Shield Hero.

In Isekai Quartet: Another World, i protagonisti delle cinque serie vengono risucchiati in un portale che li relega in un mondo alternativo. Qui, si imbattono in tre nuovi nemici che condividono nette somiglianze con i cattivi delle rispettive serie, tra cui il golem di pietra del trailer.