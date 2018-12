Isekai Quartet, crossover fra Overlord e Re:Zero, si mostra con un video promozionale

Il sito ufficiale del crossover intitolato Isekai Quartet ha recentemente diffuso in rete un simpatico video promozionale dedicato all’anime che esordirà in Giappone durante la primavera del 2019.

Sequel del precedente filmato che vi riproponiamo in calce all’articolo, il video ha per protagonisti Emilia e Subaru di Re:Zero, nonché alcuni personaggi provenienti dal franchise di Konosuba - God's Blessing on This Wonderful World!. Nel video, la bella Emilia informa Subaru del bottone rosso in cui si sono imbattute le gemelline Rem e Ram, intimando a tutti gli altri personaggi di non premerlo, altrimenti verranno catapultati in un altro mondo.



Crossover fra Overlord, Konosuba - God's Blessing on This Wonderful World!, Re:Zero − Starting Life in Another World e The Saga of Tanya the Evil, ossia quattro serie ambientate in “altri mondi”, Isekai Quartet esordirà in Giappone il prossimo anno e avrà per protagonisti le versioni SD dei personaggi tratti dai suddetti anime.



Minoru Ashina (Kaiju Girls, Pure Pure Purea Desu Overlord) dirigerà e sceneggerà l'anime presso Studio Puyukai (Kaiju Girls, Lord Marksman and Vanadis, Pure Pure Purea Desu Overlord), mentre Minoru Takehara ne curerà il character design e dirigerà le animazioni. Secondo quanto rivelato in precedenza, la trama del crossover ruoterà attorno a personaggi spediti in altri mondi subito dopo aver premuto un misterioso pulsante rosso.