Isekai Quartet: Kadokawa annuncia con un tweet la seconda stagione

Isekai Quartet, la serie crossover scritta e diretta da Minoru Ashina, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. L’anime, disegnato in stile chibi, vede come protagonisti i personaggi di quattro isekai: Overlord, Kanosuba - God’s Blessing on This Wonderful World, Re:Zero - Starting Life in Another World e The Saga of Tanya the Evil.

Nonostante la durata, ridotta a 15 minuti per episodio, la serie è riuscita a espandere rispettosamente la storia di ognuno dei quattro anime scelti, finendo per divenire una delle sorprese più interessanti della stagione primaverile.

Kadokawa, la casa editrice delle quattro serie, ha recentemente ringraziato i fan per il supporto e dichiarato che Isekai Quartet avrà una seconda stagione. Il tweet, che potete osservare in calce all’articolo, recita quanto segue: “Abbiamo deciso di produrre una seconda stagione dell’anime! Qual è la vera identità dello studente trasferito presentato da Mr. Rozuwar? Rimanete con noi per scoprirlo!”.

Qualche mese fa vi abbiamo mostrato il primo video promozionale di Isekai Quartet. La sinossi dell’anime recita quanto segue: “Un giorno, un pulsante magico apparve nei mondi di Konosuba, Overlord, Re:Zero – Starting Life in Another World e The Saga of Tanya the Evil. Tutti e quattro i protagonisti delle serie premettero il pulsante e si ritrovarono catapultati in un nuovo mondo, dove sarebbe iniziata per loro una nuova vita da liceali!”.

