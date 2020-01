Isekai Quartet omaggia The Rising of The Shield Hero con una nuova illustrazione

La stramba serie crossover Iseaki Quartet ha finalmente debuttato con la seconda stagione, nella quale faranno capolino i tre protagonisti di The Rising of The Shield Hero, omaggiati attraverso una nuova illustrazione realizzata dallo staff dell'anime.

L'account Twitter ufficiale della produzione ha infatti celebrato l'uscita della seconda stagione, attraverso la condivisone di un'illustrazione ufficiale che vede interagire Raphtalia e Filo con il gruppo di personaggi presente in Isekai Quartet.

Nelle battute finali della prima stagione, era stato anticipato l'arrivo di un nuovo studente all'interno della Classe numero 2. Tutti pensavano che si trattasse di Naofumi, quando invece nel primo episodio della seconda stagione ha fatto capolino Megumin's cat Chomosuke.

L'attuale stagione di Isekai Quartet si comporrà di 12 episodi, ognuno della della durata di 15 minuti. E' confermato il cast di doppiatori già presente nella prima stagione. L'anime è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 14 gennaio 2020, in esclusiva sull'emittente Tokyo MX. Per quanto riguarda l'occidente, la distribuzione della serie sarà curata da Funimation.

La seconda stagione di Isekai Quartet comprende i personaggi delle serie Iseaki più note, quali Rising of The Shield Hero, Konosuba, Re:Zero, Overlord e The Saga of Tanya the Evil.

Purtroppo in Italia non sono ancora stati acquisiti i diritti dell'anime.

Negli ultimi giorni è stato pubblicato un nuovo trailer di Isekai Quartet. Della serie, inoltre, sono disponibili anche l'opening e l'ending ufficiali.