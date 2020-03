Isekai Quartet è stato rinnovato per una terza stagione

In linea con quanto accaduto un anno fa, non sono passate nemmeno 24 ore dalla conclusione dell'ultima stagione di Isekai Quartet e l'annuncio del rinnovo. L'anime chibi di Minoru Ashina tornerà dunque nel corso del 2021 con una terza stagione, in cui rivedremo senza dubbio tutti i protagonisti delle cinque serie di Kadokawa.

La seconda stagione si è conclusa poche ore fa con la trasmissione dell'episodio 12 ed ha confermato la produzione di una nuova serie di episodi con il breve teaser visibile in calce. Il rinnovo era pressoché scontato, visto che la serie rappresenta un'ottima occasione per tenere in vita alcune delle più importanti opere di Kadokawa durante la produzione dei rispettivi adattamenti anime.

La seconda stagione di Isekai Quartet in Giappone il 14 gennaio 2020 in esclusiva su Tokyo MX. In oriente, la serie sarie è stata distribuita nei giorni successivi da altre emittenti del settore come BS11, MBS e AT-X, mentre in occidente la distribuzione è stata curata da Funimation. Secondo i report, gli ultimi dodici episodi avrebbe registrato dati migliori rispetto a quanto fatto dalla prima stagione.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento. A proposito di grandi annunci poi, vi ricordiamo che in giornata odierna è stato ufficializzato il ritorno di My Hero Academia per una quinta stagione!