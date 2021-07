Isekai Quartet, niente Stagione 3: l'anime crossover riceverà un film nel 2022

Il sito web ufficiale di Isekai Quartet ha annunciato che la terza stagione dell'anime in uscita nel 2022 sarà in realtà un film, in uscita nello stesso anno e intitolato Isekai Quartet: Another World. La pellicola vedrà i protagonisti di Re:Zero, Konosuba, Overlord, Saga of Tanya the Evil e The Rising of the Shield Hero insieme per un'altra avventura.

Isekai Quartet è un anime crossover con protagonisti i personaggi di cinque serie di punta di Kadokawa, composto da due stagione da 12 episodi l'una. L'anime è a tinte comedy ed è animato in stile chibi, scelta che ha contribuito a renderlo molto popolare in Giappone, dove è seguito principalmente da spettatori under 18. Il successo della Stagione 2 ha convinto lo staff a realizzare un film, scritto e diretto dal solito Minoru Ashina e animato da Studio Puyukai.

Il film anime sarà un sequel diretto della seconda stagione, ma al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama. Per quanto riguarda il cast, trailer e key visual confermano solo il ritorno dei protagonisti delle stagioni precedenti dell'anime, ma considerando che negli ultimi episodi sono comparsi anche Seiya e Ristarte di Cautious Hero, possiamo aspettarci qualche sorpresa.

E voi cosa ne dite? Siete curiosi di vedere il sequel di Isekai Quartet? Ditecelo nei commenti! A proposito di isekai, poi, non dimenticate che il 2022 sarà anche l'anno di The Rising of the Shield Hero, visto che ad aprile dovrebbe uscire la seconda stagione dell'anime.