Gli isekai sono la rovina degli anime: la tesi di alcuni fan

L'industria degli anime ha portato alla luce numerosi isekai di qualità nel corso degli anni, ma la loro eccessiva proliferazione ha scosso diversi appassionati del settore che hanno palesato una notevole insofferenza verso questa tipologia di prodotti.

In un recente post su un forum giapponese, è nato un lungo dibattito sull'incontenibile diffusione degli isekai e dei mondi virtuali negli anime e nei manga che, secondo molti, sta ostacolando la creatività che si era costretti ad avere in passato.

L'autore del post ci ha tenuto a riflettere sul fatto che, un tempo, bastava che un'opera assomigliasse esplicitamente ad un'altra per scartarla o pretendere di più. Per questo motivo, si poteva fruire di serie originali e con maggior personalità.

Le parole @Natori_Kouki hanno acceso la discussione tra chi ha sostenuto il suo punto di vista e chi invece si è schierato in difesa degli isekai.

C'è chi definisce l'intero genere "spazzatura", esagerando, e chi paragona in modo bizzarro il protagonista degli isekai ad un calciatore e il genere ad un campo da calcio, in cui ciò che conta è come si sviluppa la partita.

Interessante l'opinione di un utente, che riprendendo il pensiero espresso dall'autore originale del post, parla di come l'industria abbia paura di rischiare e bocci facilmente molti manga dall'incipit intrigante che non hanno avuto un riscontro di vendite immediato, mentre gli isekai sono una realtà economicamente affermata e sicura.

D'altronde, non tutto è da buttare in questo genere e, per chi si fosse stancato del tipico approccio al lettore degli isekai classici, esistono gli isekai al contrario, che partono da un'idea diametralmente opposta.

Vi hanno stancato gli isekai o credete che il genere abbia ancora molto da offrire? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti!

