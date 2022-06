Isekai Yakkyoku: l'adattamento anime debutta a luglio

La serie di romanzi di Liz Takayama, Isekai Yakkyoku, otterrà un adattamento animato in uscita nel corso del mese di luglio. Il secondo trailer dell’anime, rivela i membri del voice caste e dello staff che stanno lavorando al progetto.

Sul canale YouTube ufficiale di Kadokawa, è stato diffuso un nuovo teaser promozionale di Isekai Yakkyoku, il cui debutto è previsto per il 10 luglio sulle emittenti televisive giapponesi. Qualche giorno prima, debutterà anche My Isekai Life. Oltre che svelare la data d’uscita, il filmato permette agli spettatori di fare la conoscenza in anteprima dei protagonisti e di scoprire le fondamenta della narrazione.

La storia segue le vicende di un giovane ricercatore di farmaci che morì a causa del troppo lavoro. Tuttavia, una volta morto, si reincarna con il nome di Pharma in un mondo alternativo. Egli, è ora il rampollo di una nobile stirpe di guaritori di corte. In questo mondo di rimedi e cure errate, Pharma diventa il salvatore della vita umana grazie alla profonda conoscenza farmacologica derivata dalla sua vita passata. Avete voglia di isekai e non volete aspettare? Ecco la top 10 degli isekai preferiti dai giapponesi.

La sigla di apertura dell’anime di genere isekai, Muso-Teki Chronicle, è eseguita da Kaori Ishihara. Quella di chiusura, Light Rain on a Sunny Day, è invece eseguita da Little Black Dress. Nel voice cast figurano Shizuka Itou, Kenji Nomura, Aki Toyosaki e Maria Naganawa. Keizou Kusakawa dirige la serie presso lo studio d’animazione diomedéa e Wataru Watari è il responsabile delle sceneggiature. Mayuko Matusmoto è accreditato come character designer.

Dalle novel di Takayama, Isekai Yakkyoku ha ottenuto un adattamento manga firmato Sei Takano. Al momento, il franchise conta un totale di oltre 2.3 milioni di copie in circolazione.