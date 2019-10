Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul, prepara una magnifica illustrazione di Joker

Tokyo Ghoul è famoso in tutto il mondo grazie a due serie manga e tante stagioni animate suddivise tra la serie principale e il suo sequel Tokyo Ghoul: re. Il mangaka Sui Ishida ha dato vita a personaggi particolari illustrati col suo caratteristico stile di disegno. Tuttavia con le sue matite dà spesso vita o omaggi a personaggi altrui come Joker.

Dopo il disegno di Shu Tsukiyama regalato ai fan di Tokyo Ghoul, ecco che Sui Ishida omaggia il neo arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Joker. Il film con protagonista Joaquin Phoenix sta conquistando pubblico e critica in un viaggio nella vita e psiche di uno degli antagonisti più affascinanti al mondo.

Anche Sui Ishida ha voluto festeggiare questo successo con l'immagine che potete vedere in calce, la quale ritrae Joker con lo stile di disegno del mangaka di Tokyo Ghoul. I colori e i tratti sono sapientemente regolati per dare un ritratto fedelissimo del personaggio. E voi avete già visto Joker e l'avete apprezzato come ha fatto Sui Ishida?

Non perdetevi la recensione di Joker, lungometraggio appena arrivato nelle sale di tutto il mondo. Al momento invece l'autore di Tokyo Ghoul è al lavoro su un progetto dedicato a Jack Jeanne.