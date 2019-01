Ishida, autore di Tokyo Ghoul:re, disegna uno sketch per l'uscita della colonna sonora

In vista della collection concernente la colonna sonora dell'anime Tokyo Ghoul:re, l'autore della serie manga originale Sui Ishida ha pubblicato sul suo profilo Twitter un disegno che ritrae uno dei personaggi principali, Shuu Tsukiyama, mentre ascolta musica.

Tokyo Ghoul e il suo seguito, Tokyo Ghoul:re, si sono ormai conclusi sia nella loro versione cartacea che in quella animata, con la trasposizione della seconda finita da poche settimane lasciando i fan divisi in quanto ai risultati raggiunti dalla produzione. La qualità intrinseca dell'opera e la decisione di condensare decine e decine di capitoli in solo dodici puntate hanno finito per non rendere piena giustizia al materiale originale, lasciando molto spazio per migliorare.

La componente musicale è però sicuramente tra i punti di forza della trasposizione, con brani che, come per le prime due stagioni, hanno conquistato gli appassionati. Ora, alla fine del prossimo marzo, sta per essere immessa sul mercato giapponese la collection dei brani di maggior successo, e l'autore del manga originale, Sui Ishida, ha deciso di pubblicizzare a modo suo l'evento.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla presente notizia, il mangaka ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale uno sketch che ritrae uno dei personaggi principali della saga mentre ascolta i suddetti brani attraverso un lettore MP3, scoppiando in un pianto di commozione tipico delle reazioni teatrali caratteristiche di Shuu Tsukiyama, che i fan hanno imparato a conoscere. Sullo sfondo, sulla destra, si può vedere il protagonista Ken Kaneki mentre guarda sbigottito il suo alleato nell'ennesima dimostrazione di eccentricità.

Ricordiamo sia le prime due trasposizioni che Tokyo Ghoul:re sono disponibili sulla piattaforma streaming VVVVID, che riporta per quest'ultima la seguente sinossi:

"Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza.

A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero..."