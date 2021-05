Sui Ishida, ecco il logo della nuova serie manga dell'autore di Tokyo Ghoul

Il grande successo dell'opera più famosa di Sui Ishida ha spinto i fan a chiedere una nuova versione di Tokyo Ghoul: nel frattempo però il celebre mangaka ha condiviso il logo del suo prossimo progetto.

In molti aspettavano altre informazioni riguardo le prossime opere scritte e disegnate da Sui Ishida, in calce alla notizia è quindi possibile vedere un tweet condiviso dall'account ufficiale dell'artista, che ha mostrato ai numerosi appassionati il logo del suo prossimo manga, che sarà intitolato "Choujin X". Come potete notare si tratta di un disegno piuttosto semplice, che non ci permette di scoprire qualche dettagli in più sulla sua opera, nonostante questo è stato accolto con entusiasmo dai fan, felici di poter scoprire una nuova storia ideata da Sui Ishida. Nei mesi scorsi avevamo potuto vedere una prima immagine del nuovo manga di Sui Ishida, che ha fatto subito discutere gli appassionati.

Per chi non conoscesse Tokyo Ghoul, si tratta di un manga dark fantasy che ci racconta la storia di Ken Kaneki, giovane ragazzo che si trasformerà in ghoul dopo un trapianto di organi, a cui è stato sottoposto dopo il suo incontro con Rize. Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Tokyo Ghoul, anime presente nel catalogo di Netflix.