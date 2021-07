Ancora una volta Ishitani fa centro: ONE PIECE 982 apprezzatissimo dai fan, le reaction

Le varie scene sono state acclamate dai fan di ONE PIECE che hanno ancora una volta manifestato il loro apprezzamento sui social. Non a caso, l'episodio 982 di ONE PIECE è diventato trend su vari siti, in particolare su Twitter dove tutti si sono scatenati per descrivere a modo proprio l'episodio o condividendo alcuni fermoimmagine con le scene più belle. In basso ci sono alcuni tweet d'esempio, con le immagini dei vari gruppi in azione o di Rufy che lancia il suo Red Hawk.

L'episodio 957 di ONE PIECE fu acclamato dai fan per il modo in cui la regista Megumi Ishitani propose le varie scene, tra animazioni e colorazioni d'impatto e accattivanti. A distanza di diversi mesi, la produzione di Toei Animation ha richiamato la regista per farla lavorare su ONE PIECE 982 .

I’m in tears right now, this scene is so gold, it carried so much weight and emotion that you can totally feel the hype, such an amazing episode🔥#ONEPIECE #ONEPIECE982 pic.twitter.com/mL0WDcNHDF — Peach Boy (@Momoshikkiii) July 11, 2021

Toei Animation never misses and episode 982 is the biggest reason why #ONEPIECE pic.twitter.com/k2SzrQy1oc — cd (@dushajcd) July 11, 2021

One Piece episode 982 was "Master class"

"thank u to all who worked on the episode"#ONEPIECE pic.twitter.com/hI5vDFinms — i8Grapes (@i8grapes_) July 11, 2021

Its been 2 hours since I watched the episode and I'm still smiling #onepiece #ONEPIECE982 pic.twitter.com/6FqcavGpik — Sirius (Read: One Piece) (@DogStar83) July 11, 2021

One Piece episode 982 animation looked like a goddamn movie. I know people complaint how long the show is but for a show to run that long you need quality and One Piece beats any form of media which involves animation.

Lesson- Watch/read One Piece.#ONEPIECE pic.twitter.com/8o3hFSmsrC — TAKAR (@12_takar) July 11, 2021