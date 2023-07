Ishura: disponibile la data del debutto! Teaser e cast della nuova serie

Ishura sarà uno degli anime di maggior successo dell'inverno 2024, con un cast impeccabile e una trama accattivante. L'annuncio dell'uscita è arrivato dai produttori del franchise, stupendo i fan della serie con altissime aspettative. SANZIGEN è a lavoro per l'animazione dell'opera.

Il trionfo della Dengeki Bunko non si ferma: il 30° anniversario della casa editrice ha portato grandiose notizie ai fan circa nuovi adattamenti anime. Recentemente è stato pubblicato il trailer di Unnamed Monster, che ha dato uno sguardo dall'alto alla serie, e precedentemente a sorpresa l'annuncio dell'adattamento Rebuild World, rivelando cast e maggiori dettagli.

Adesso tocca ad Ishura, tratto dall'omonima collana di light novel frutto della collaborazione fra lo scrittore Keiso e l'artista Kureta.

Il debutto dell'opera è previsto per gennaio 2024, durante il primo mese del nuovo anno. Il cast rivela dei nomi strabilianti, come Kōichi Yamadera, doppiatore in anime come Ghost in the Shell e Cowboy Bebop, vesterà i panni di Shalk the Sound Slicer e Yuki Kaji, che ha prestato la voce per personaggi di successo come Eren Jaeger ne l'Attacco dei Giganti e Shoto Todoroki in My Hero Academia solo per citarne alcuni, sarà Soujiro the Willow-Sword.

La serie sarà disponibile ovunque sulla piattaforma streaming Disney+ e ne ufficializza la trama:

"In un mondo in cui il Re Demone è morto, una schiera di semidei in grado di abbatterlo ha ereditato il mondo: un maestro schermidore in grado di capire come eliminare l'avversario con un solo sguardo; un lanciere così veloce da infrangere la barriera del suono; una viverna canaglia che combatte con tre armi leggendarie contemporaneamente; un mago onnipotente in grado di far nascere i pensieri e un assassino angelico che infligge morte istantanea. Desiderosi di ottenere il titolo di "Unico Vero Eroe", questi campioni affronteranno sfide contro nemici formidabili, scatenando conflitti personali. La battaglia per determinare il più potente dei potenti ha inizio."