Il nome dell'isola finale in ONE PIECE: Oda racconta chi le ha dato il nome

Il mito di Laugh Tale, o Raftel secondo alcune vecchie erronee traduzioni, è stato una costante nel mondo di ONE PIECE. Il traguardo che ogni nuovo pirata deve raggiungere e che elevò al rango di Re dei Pirati il famoso Gol D. Roger, colui che diede il via alla nuova era della pirateria. ONE PIECE ci sta raccontando come è giunto questo momento.

Mentre l'anime ha concluso la prima fase di Wanokuni, il manga ha raggiunto l'apice del terzo. I guerrieri dei Foderi Rossi stanno raccontando la storia di Oden Kozuki che è inevitabilmente transitata verso quella dell'allora non ancora Re dei Pirati, mentre si apprestava a compiere il suo ultimo viaggio.

Roger era da tempo alla ricerca dei Road Poignee Griffe, le iscrizioni su pietra rossa che indicavano la posizione di un'isola sconosciuta e che aveva a che fare con un certo Joy Boy. Girovagando per i mari, Roger ha ottenuto le quattro iscrizioni andando su Wanokuni, Zou, isola degli Uomini Pesce e rubando l'ultima dalle grinfie di Big Mom.

Ciò ha portato la sua ciurma a compiere il viaggio finale verso quest'isola misteriosa. La Oro Jackson, salpata senza Shanks e Buggy, attracca a quest'isola dove si cela un tesoro immenso e fantastico, davanti al quale Roger inizia a ridere di gusto. Questa risata contagerà il resto della ciurma che sta osservando le meraviglie nascoste qui da Joy Boy e Roger decide di dare un nome all'area intoccata da ben 800 anni: Laugh Tale, ovvero barzelletta. Ora che il Re dei Pirati è stato decretato, come proseguirà il flashback di Oden?