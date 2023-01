L'ispirazione di Isayama per Attack on Titan e altre curiosità sull'opera

Sebbene la serializzazione del manga sia terminata già da qualche anno Attack on Titan continua a essere tra le opere più discusse. La storia scritta da Hajime Isayama è d'altronde una delle più profonde mai viste nel medium, ma sappiamo a cosa si ispira la serie di Kodanasha?

Il maestro Isayama ha di recente rivelato di essersi ispirato alla storia di germani e romani per la creazione di Attack on Titan. Non è tuttavia l'unico argomento ad aver ispirato il sensei, che di recente ha parlato di come la sua stessa vita sia stata una fonte di idee.

In alcuni estratti dall'intervista di Hajime Isayama per France Inter pubblicati su Twitter dall'utente @AttackOnFans viene evidenziato come l'autore abbia trovato spunti di riflessione dal suo trascorso. Isayama è cresciuto nella cittadina giapponese di Hita, un paese circondato da montagne che lo faceva sentire isolato dal mondo come se appunto vivesse su di un'isola. Proprio questa è l'ispirazione per la creazione del mondo di Attack on Titan. Il protagonista Eren si ispira invece alle parti peggiori del suo carattere.

Quando l'intervistatore ha paragonato la citazione "Homo homini lupus" di Thomas Hobbes ad Attack on Titan, Isayama ha risposto che effettivamente il manga è ispirato ai clienti dell'internet café presso cui lavorava prima di diventare un mangaka. In questo ambiente lavorativo soffriva di ansia per l'aggressività dei clienti.

Isayama ha poi raccontato di essere un ottimista, ma che quando ha cominciato a scrivere Attack on Titan pensava di fallire. A suo dire c'è infatti molta concorrenza in questo settore in Giappone e ciò porta alla creazione di lavori incredibili. Durante l'intervista, in cui ha rivelato di avere in mente uno spin-off di Attack on Titan su Levi, ha poi svelato anche il suo sogno, quello di aprire una sauna.