L'ispirazione dietro Tokyo Revengers, la storia di Ken Wakui

In un brevissimo periodo, il franchise di Tokyo Revengers è diventato uno dei più apprezzati, superando, settimana dopo settimana, le vendite di shonen come Jujutsu Kaisen o My Hero Academia. Ken Wakui ha dato vita a un'opera di successo, fondata su temi come sacrificio e amicizia.

Recentemente, Tokyo Revengers ha superato L'Attacco dei Giganti, diventando il manga più venduto in un anno di Kodanasha. Ma qual è stata la fonte d'ispirazione di Ken Wakui? A quanto pare, il suo stesso passato.

Durante un'intervista rilasciata nel 2019, l'autore giapponese ha infatti rivelato che all'inizio degli anni Duemila è stato membro di una gang criminale. È proprio questo suo passato "oscuro" ad aver gettato le basi per Tokyo Revengers.

"Il punto di partenza è venuto dal mio editore, voleva leggere una storia sugli Yankii. Questo mi interessava, ma non avevo idea di come fossero oggi. È così che mi è venuta l'idea del viaggio nel tempo, così da poter descrivere com'erano gli Yankii nei primi anni 2000, quando ero uno di loro". In un'altra intervista, Wakui ha anche ammesso di non essere stato un cosiddetto bravo ragazzo e di essere stato espulso da scuola per un intero mese a causa di cattiva condotta.

Ma di quale gang faceva parte l'autore? Secondo alcune teorie, Wakui avrebbe fatto parte del Black Emperor, una delle più grandi gang di teppisti del suo tempo. A conferma di ciò, in rete si trovano alcune immagini che lo ritraggono con indosso l'uniforme della gang, il cui simbolo era il Manji, erroneamente associato al nazismo, che tanto ha fatto discutere qui in Europa.

Vi lasciamo all'artwork celebrativo di Wakui per il compleanno di Mikey.