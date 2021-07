Itachi, Pain e Kakuzu in tre cosplay da paura a tema Naruto

L'organizzazione Alba, o Akatsuki secondo l'originale giapponese, è stata per lungo tempo il covo dei cattivi del mondo di Naruto. La maggior parte dei personaggi affrontati dal protagonista biondo nella seconda parte del manga appartengono proprio a questo gruppo di criminali.

Itachi, Pain, Deidara, Tobi e tanti altri hanno vestito l'abito lungo nero con le nuvole rosse sopra, un segno ben chiaro di appartenenza al gruppo criminale. Il loro apprezzamento è stato tale che i fan di Naruto di tutto il mondo hanno dedicato i loro sforzi a vari cosplay con i ninja dell'Akatsuki. Oggi ve ne portiamo non uno, ma ben tre grazie alle foto diffuse da alcuni cosplayer che si sono concentrati su alcuni personaggi in particolare.

Nei tre post in basso potete osservare il cosplay di Itachi Uchiha, il cosplay di Kakuzu e il cosplay di Pain realizzati rispettivamente da Vavalika, Atlassama e Danny Bishop. I ragazzi sembrano davvero essere entrati alla perfezione nei personaggi azzeccando tutti i dettagli possibili dal vestiario agli occhi fino alle pose, per non parlare poi dell'effetto di fondo che li vede comunque tutti riuniti con un'atmosfera oscura e nebbiosa intorno.

Cosa ne pensate di questi cosplay a tema Naruto? Tra l'altro, i tre sono tra i membri più forti dell'Akatsuki.