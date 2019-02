Italia 1 conferma l'arrivo dei nuovi episodi di Dragon Ball Super dal 23 febbraio!

Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e le parole di Claudio Moneta, ecco che arriva la conferma ufficiale: i nuovi episodi di Dragon Ball Super saranno trasmessi, in prima TV assoluta, su Italia 1 a partire dal prossimo 23 febbraio, in seconda serata.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato delle voci che volevano i nuovi episodi in lingua italiana di Dragon Ball Super in arrivo sulle reti Mediaset, ed in particolare su Italia 1, a partire dal prossimo 23 febbraio, in una fascia oraria inusuale, e cioè la seconda serata del sabato sera. Oggi, per la gioia di tutti coloro che seguono l'ultima serie dell'opera creata da Akira Toriyama, abbiamo finalmente la conferma ufficiale.

Tramite un post sul suo profilo Facebook ufficiale infatti (che trovate in calce), Italia 1 ha comunicato ai fan che le puntate ancora inedite in Italia di Dragon Ball Super saranno trasmesse proprio a partire dalla seconda serata di sabato 23 febbraio, esattamente come i rumor avevano lasciato presagire. L'annuncio era in ogni caso nell'aria, se è vero che nella chiacchierata che Everyeye ha avuto nei giorni scorsi con Claudio Moneta, il doppiatore non aveva fatto mistero della possibile news in arrivo, aggiungendo anche altre considerazioni interessanti sull'adattamento, che vi invitiamo a recuperare nell'articolo da noi proposto.

Nella sezione dei commenti, la pagina social di Italia 1 ha dovuto fare i conti con una parte dell'utenza, che non ha digerito la scelta della fascia oraria, ritenuta difficilmente fruibile. Tuttavia l'emittente ci ha tenuto a precisare che si tratta di una decisione provvisoria, che potrebbe mutare nel corso del tempo, a seconda della risposta del pubblico. Inoltre, apprendiamo ancora dalle risposte nei commenti, sembra che il promo delle suddette nuove puntate sia in procinto di arrivare nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo che il primo degli episodi inediti di Dragon Ball Super a venire trasmesso sarà il numero 77, e ci introdurrà all'arco narrativo in cui Goku, accompagnato dagli altri nostri protagonisti, dovrà rappresentare l'Universo 7 all'interno del Torneo del Potere, la competizione che vede scontrarsi i combattenti migliori da tutti gli universi esistenti.

Che ne pensate? Siete contenti dell'annuncio? La fascia oraria vi convince?