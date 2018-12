Italia 1 tornerà a trasmettere Marmalade Boy - Piccoli Problemi di Cuore nel 2019

In arrivo buone notizie per tutti i fan della serie Marmalade Boy - Piccoli Problemi di Cuore: Mediaset è in procinto di riproporla su Italia 1 a partire dal gennaio del 2019, all'interno del palinsesto del mattino.

Nonostante siano passati un bel po' di anni dalla sua prima messa in onda italiana, sembra proprio che Marmalade Boy - Piccoli Problemi di Cuore sia destinato a tornare a far parte dell'infanzia di molti dei giovani di oggi. Forse perché tratta temi che non invecchiano con il tempo, o forse semplicemente per il potere della nostalgia, ma resta comunque il fatto che Mediaset è pronto a reinserirlo nel suo palinsesto anche nel 2019.

Nelle scorse ore è infatti arrivata la notizia che Marmalade Boy - Piccoli Problemi di Cuore tornerà ad essere trasmesso su Italia 1, a partire dal 15 gennaio 2019, come parte del contenitore che va sotto il nome "Latte e Cartoni", alle 8:05 del mattino.

Come gli appassionati di certo sapranno però, la serie ha ricevuto nella sua versione italiana pesantissimi ritocchi a causa della censura, un lavoro che ne ha stravolto la natura, quasi fino a formare un anime del tutto differente rispetto all'originale.

Marmalade Boy - Piccoli Problemi di Cuore è, originariamente, un manga shōjo, creato da Wataru Yoshizumi e pubblicato in Giappone sul mensile Ribon, edito dalla Shūeisha, dal maggio 1992 all'ottobre 1995. In Italia è stato pubblicato da Planet Manga dal settembre 1998 al settembre 1999. Questa la sinossi fornita dalla casa editrice:

"Non solo i genitori di Miki le comunicano di voler divorziare per rimettersi con i partner con cui stavano prima del matrimonio, ma anche di voler convivere tutti insieme in un’unica casa! Questo scambio di coppie porta nella sua vita anche Yu, il figlio dell’altra famiglia, il quale, a differenza di Miki, è perfettamente a suo agio nella nuova situazione!"

Ricordiamo che, tra maggio 2013 e settembre 2018 è stato pubblicato un sequel intitolato Marmalade Boy little, incentrato su Rikka Matsuura e Saku Koishikawa, fratelli di Miki e Yū dell'età di 13 anni, figli delle coppie ricombinate formatesi a seguito dello scambio di partner. In Italia è pubblicato da Panini Comics da ottobre 2015.