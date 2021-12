Italia 2, Yu Yu Hakusho prenderà il posto di Fire Force nel palinsesto del canale

Il palinsesto di Italia 2 si rinnova a partire dal 22 dicembre! Il canale delle reti Mediaset, noto per la messa in onda di molti anime, è stato creato nel 2011 ed è dedicato ai giovani. Finora, su Italia 2, la programmazione del mercoledì alle 22:40 era occupata da un altro anime, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Fire Force, che proprio dal 22 dicembre verrà rimosso in favore di Yu Yu Hakusho.

Conosciuta in Italia come Yu degli Spettri, la serie anime Yu Yu Hakusho è andata in onda dal 1992 al 1995, e conta 112 episodi totali. La storia narra le vicende di Yusuke Urameshi, teppista di 14 anni, che per salvare un bambino viene investito da un auto. La sua morte, non prevista nell'aldilà, crea un certo scompiglio, visto che il bambino salvato da Urameshi non sarebbe neanche dovuto morire nell'impatto con la macchina. A Yusuke viene quindi concessa l'opportunità di tornare in vita, ma il giovane deve però dimostrare la sua purezza d'animo.

L'anime di Yu degli Spettri è stato aggiunto al catalogo Netflix di recente, e ora approda anche nel palinsesto di Italia 2 come annunciato dal post su Instagram di Yamato Video. L'azienda italiana, produttrice e distributrice di Yu Yu Hakusho, ha annunciato che quella che andrà in onda sarà la versione HD remastered dell'anime, ovviamente doppiata in italiano.

L'appuntamento con i primi due episodi di Yu Yu Hakusho è dunque fissato per mercoledì 22 dicembre alle 22:40 su Italia 2, appena dopo One Piece.