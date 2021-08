L'Italia diventa la Squadra Ginew: i medagliati a Tokyo come i personaggi di Dragon Ball Z

Il Giappone è il paese dell'elettronica, dell'onore, dei samurai ma anche di anime e manga, i prodotti pop che più di ogni altro lo rappresentano. Per questo la grande manifestazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha sfruttato anime e videogiochi per accompagnare le varie gare ed eventi. Ciò ha coinvolto anche gli atleti.

Il nostro Massimo Stano, medaglia d'oro nei 20km di marcia maschile, si era messo in posa come Rufy col Gear Third ed è stato anche celebrato da Eiichiro Oda tramite il suo account Twitter. Un'altra citazione a un noto anime è arrivato dai campioni del ciclismo su pista italiani.

Italia Team ha condiviso una foto con Elia Viviani, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan, il primo bronzo nell'omnium maschile, gli altri campioni nell'inseguimento a squadre, che si sono messi in una posa molto particolare. I più attenti avranno notato che non hanno lasciato niente a caso e che stanno imitando un gruppetto di personaggi molto noto di Dragon Ball Z, la Squadra Ginew.

Continua quindi a manifestarsi in vari modi l'atmosfera giapponese, con anime e manga che hanno conquistato davvero tutti. Chissà se oltre alle medaglie d'oro e di bronzo i nostri atleti hanno ricevuto anche le famose Sfere del Drago presenti in Dragon Ball Z.