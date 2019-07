Ivo de Palma e il doppiaggio storico torneranno ne I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

L'anime de I Cavalieri dello Zodiaco che andò in onda in Italia oltre venti anni fa è rimasto sicuramente nel cuore dei fan, che hanno sempre apprezzato la direzione scelta con termini arcaici e la passione dei doppiatori che hanno dato la voce ai personaggi, nonostante rimanga ancora qualche perplessità sulla modifica del nome dei personaggi.

Tutto questo sembra che tornerà nuovamente nell'anime I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, remake preparato da Netflix che debutterà il prossimo 19 luglio sulla piattaforma streaming e completamente realizzato in 3DCG. Proprio oggi 9 luglio, insieme alla pubblicazione dell'attesissimo trailer italiano, un personaggio d'eccezione ha avvisato qual è stato il suo ruolo in quest'ultima produzione.

Come potete vedere dal post Facebook in calce alla notizia, è Ivo de Palma a parlare, chiarendo a tutti i fan com'è andata la realizzazione di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya. Il trailer dell'anime ha già anticipato alcune delle voci che andremo ad ascoltare durante i primi sei episodi, e molte sono proprio le voci già conosciute durante l'anime andato in onda nel 1990. Ivo de Palma conferma che, oltre ad essere stato l'adattatore dei testi, è stato lui a dare la voce a Pegasus e che anche altri doppiatori storici si sono uniti a lui. Tuttavia, de Palma rivela anche di non essere stato lui il direttore del doppiaggio.

I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya sarà composto da sei episodi per il momento, che saranno poi ampliati con sei ulteriori puntate in arrivo nei prossimi mesi.